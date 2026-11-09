Çıldır'da organ bağışı çalışması yapıldı

Çıldır İlçe Devlet Hastanesinde, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirme standı açıldı.

Hastane hemşireleri tarafından yürütülen çalışmada organ bağışının önemi anlatılarak broşür dağıtıldı. Organ bağışının önemine dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında Çıldır İlçe Devlet Hastanesinde bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Hastanede görevli hemşireler tarafından kurulan bilgilendirme standında vatandaşlara organ bağışı hakkında bilgi verildi.

Etkinlik kapsamında broşür dağıtımı yapılarak organ bağışı süreci, bağışın nasıl gerçekleştirildiği ve organ naklinin ihtiyaç sahibi hastalar için taşıdığı hayati önem anlatıldı. Çalışmayla, organ bağışı konusunda toplumdaki bilgi düzeyinin artırılması ve daha fazla insanın bağış konusunda bilinçlenmesi hedeflendi.

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"Bir bağış, bir umut, yeniden başlayan bir hayat" anlayışıyla yürütülen farkındalık çalışmasında, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekildi. Çıldır İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışı konusunda toplumsal duyarlılığı artırmaya yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti.