Ardahan'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.
Giriş: 10.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin 6 şüpheli yakalandı.
Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Olay sırasında iş yerinin kapalı olması nedeniyle yaralanan olmamıştı.
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