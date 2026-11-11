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        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:25 Güncelleme:
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

        Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

        Ardahan'da gece hava sıcaklığı sıfırın altında 9 derece ölçüldü.

        Soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bitki ve yapraklar kırağı tuttu.

        - Kars

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de gece hava sıcaklığı sıfırın altında 11 dereceye düştü.

        Soğuk nedeniyle araçların camları buz tutarken, bazı sürücüler araçlarını çalıştırmakta zorlandı.

        Bazı vatandaşların branda ve battaniye örterek araçlarını korumaya çalıştığı ilçede bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

        Hamamlı bölgesindeki dere, gölet ve küçük şelaleler dondu.

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        Yaban kuşları ise karla kaplı arazide yiyecek aradı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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