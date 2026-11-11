Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Bazı vatandaşların branda ve battaniye örterek araçlarını korumaya çalıştığı ilçede bina çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

Ardahan ve Kars'ta etkili olan soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.

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