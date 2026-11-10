Kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda aracı kara saplanan vatandaşı ekipler kurtardı.
Giriş: 10.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda aracı kara saplanan vatandaşı ekipler kurtardı.
Kara yolu üzerindeki Bülbülan Yaylası'nda, ulaşıma kapalı olan yola aracıyla giren Ersan Kaya, yaylanın iç kesimlerinde aracı kara saplanınca mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Kaya ve aracı, güvenli bölgeye ulaştırıldı.
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