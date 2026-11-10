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        Kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda aracı kara saplanan vatandaşı ekipler kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı

        Ardahan'da kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç kara yolunda aracı kara saplanan vatandaşı ekipler kurtardı.

        Kara yolu üzerindeki Bülbülan Yaylası'nda, ulaşıma kapalı olan yola aracıyla giren Ersan Kaya, yaylanın iç kesimlerinde aracı kara saplanınca mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu Kaya ve aracı, güvenli bölgeye ulaştırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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