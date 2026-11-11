Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:22 Güncelleme:
        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Olay, 7 Kasım'da Ardahan merkez Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

        Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.

        REKLAM

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        İran'dan ABD'ye gözdağı
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Aliağa patlamasında 11 kişi adliyede
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        Galatasaray'da Ugochukwu ile ayrılık yakın!
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        "Tüm planımız kazanmak üzerine"
        11 il için sarı kodlu uyarı
        11 il için sarı kodlu uyarı
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Sultan ve Kervan hakkında suç duyurusu
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Kasım 2026 haberleri
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Emir Sarıgül ifadeye çağrıldı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        Türk Altın’dan Ankara’da 10 bin fidanlık hatıra ormanı
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        "Sokağın hakkını vereceksiniz! Boğazını keseriz" Film setinde kâbus
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        Genç doktorun şüpheli ölümü: 8. kattan düştü!
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi

        Benzer Haberler

        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor
        Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
        Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarıldı
        Kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarı...
        Kar nedeniyle kapanan Ardahan-Ardanuç yolunda mahsur kalan vatandaş kurtarı...
        Çıldırda 10 Kasım anma programı düzenlendi
        Çıldırda 10 Kasım anma programı düzenlendi
        Ardahan'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı