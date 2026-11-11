Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
Ardahan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Ardahan'da bir iş yerine yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, 7 Kasım'da Ardahan merkez Kaptanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yerinin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında içeride kimsenin bulunmaması herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.
Saldırının ardından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgedeki güvenlik kameraları incelenerek saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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