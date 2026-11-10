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        Ardahan'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Ardahan'da iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

        Ardahan'da bir iş yerine silahla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaptanpaşa Mahallesi'nde 7 Kasım'da bir iş yerinin kurşunlanması üzerine polis ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılıktaki işlemlerin ardından hakimliğe sevk edildi.

        Hakimlikçe şüphelilerden 3'ünün tutuklanmasına, diğerlerinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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