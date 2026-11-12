Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi

Törende çiftçilerle bir araya gelen yetkililer, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'nın katıldığı programda, kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile üretime katkı sağlamak amacıyla fasulye tohumları verildi.

Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim programının sona ermesi dolayısıyla dağıtım töreni düzenlendi.

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