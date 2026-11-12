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        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi

        Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.

        Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim programının sona ermesi dolayısıyla dağıtım töreni düzenlendi.

        Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'nın katıldığı programda, kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile üretime katkı sağlamak amacıyla fasulye tohumları verildi.

        Törende çiftçilerle bir araya gelen yetkililer, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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