Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.
Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.
Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim programının sona ermesi dolayısıyla dağıtım töreni düzenlendi.
Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'nın katıldığı programda, kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile üretime katkı sağlamak amacıyla fasulye tohumları verildi.
Törende çiftçilerle bir araya gelen yetkililer, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.
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