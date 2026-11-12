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        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

        Ardahan'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 11:41 Güncelleme:
        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi

        Ardahan'da ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor.

        Türkiye genelinde 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması ve bölgede etkili olan kar yağışı, oto lastikçilerinde yoğunluğa neden oldu. Kış şartlarının kendisini göstermesiyle birlikte araç sahipleri, hem yasal zorunluluğu yerine getirmek hem de güvenli yolculuk yapmak amacıyla kış lastiği taktırmak için lastikçilerin yolunu tuttu.

        Özellikle son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesi ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olması, kış lastiğine olan talebi artırdı. Sabahın erken saatlerinden itibaren oto lastikçilerinde hareketlilik yaşanırken, lastik ustaları yoğun mesai yapmaya başladı.

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        Lastikçi esnafı, 15 Kasım öncesinde talebin daha da artmasını beklediklerini belirterek sürücülerin son günü beklemeden lastik değişimlerini yaptırmalarını tavsiye etti.

        Uzmanlar ise kış lastiklerinin karlı ve soğuk havalarda yol tutuşunu artırarak trafik güvenliğine önemli katkı sağladığını hatırlatarak sürücüleri araçlarının kışlık bakımlarını ihmal etmemeleri konusunda uyardı.

        Kar yağışıyla birlikte kış kendisini hissettirirken, lastikçilerde de kış mesaisi hız kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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