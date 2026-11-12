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        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı

        Ardahan'da organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 19:17 Güncelleme:
        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı

        Ardahan'da organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla etkinlikler düzenlendi.

        Ardahan Üniversitesi (ARÜ) ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, organ bağışı ve nakil süreçleri bütün yönleriyle ele alındı.

        Programın açılışında konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, organ bağışının dini açıdan bir sakınca taşımadığını belirterek, özellikle gençlere bu konuda duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

        İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu da beklenmedik hastalıklar ve kazalar nedeniyle insanların organ nakline ihtiyaç duyabildiğini, organ bağışının bu süreçte hastalar için önemli bir umut kaynağı olduğunu söyledi.

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        Ardahan'da 2007 yılından bu yana yaklaşık 28 kişiye beyin ölümü tanısı konulduğunu, bunlardan yalnızca 3'ünün ailesinin organ bağışına onay verdiğini aktaran Askeroğlu, bağışlanan organların farklı illerde yaklaşık 10 hastaya nakledildiğini bildirdi.

        Türkiye'de 33 bini aşkın hastanın organ beklediğini dile getiren Askeroğlu, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkati çekerek, katılımcıları bağışta bulunmaya davet etti.

        Program, ARÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Türk Müziği Bölümü tarafından sunulan müzik dinletisi ve uzmanların beyin ölümü, organ naklinin dini ve hukuki boyutları ile nakil olan ve nakil bekleyen hastaların deneyimlerine ilişkin konuşmalarıyla devam etti.

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        Etkinlik kapsamında, insan organlarının maketlerinin yer aldığı organ bağışı farkındalık sergisi ile hasta hakları sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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