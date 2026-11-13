Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şube Başkanı Kayatürk güven tazeledi

        Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şube Başkanı Kayatürk güven tazeledi

        Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, mevcut başkan Kurtuluş Kayatürk'ü yeniden seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:22 Güncelleme:
        Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şube Başkanı Kayatürk güven tazeledi

        Öz Sağlık-İş Sendikası Ardahan Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda üyeler, mevcut başkan Kurtuluş Kayatürk'ü yeniden seçti.

        Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen genel kurula, sendikanın genel başkanı video konferans yöntemiyle katıldı.

        Genel kurulda konuşan Kayatürk, yeniden göreve seçilmenin kendilerine duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek sorumluluklarının daha da arttığını söyledi.

        Yeni dönemde üyelerin hak ve menfaatlerini korumak, çalışma koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlamak ve sendikal dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Kayatürk, kendilerine destek veren üyelere teşekkür etti.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından yapılan seçimde Kayatürk, yeniden şube başkanlığına seçildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Alman otomotiv devinden kritik karar
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        Fırtına ne kadar sürecek? İstanbul Valiliği: 74 ihbar aldık! Marmara'da fırtına
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        3.5 trilyon dolarlık dev için geri sayım
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        Milli Takım, Uluslar A Ligi'nde nasıl kalır?
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        İddia: Rusya'nın talepleri çarpıcı
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        Antalya-Alanya 36 dakikaya düşecek
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        7 elmaya şaşırtan fiyat! "Tadı bal gibi"
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        DSİ'den Kura nehrinde rüsubat temizliği
        DSİ'den Kura nehrinde rüsubat temizliği
        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı
        Ardahan'da organ bağışının önemi anlatıldı
        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
        Lastikçilerde kış lastiği mesaisi
        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika...
        Posof'ta fasulye yetiştiriciliği eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika...
        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli tutuklandı
        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ardahan'da fidanlar toprakla buluşturuldu