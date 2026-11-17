Kasım ayının ortalarında etkisini artıran soğuk hava, özellikle gece ve sabahın erken saatlerinde kendisini gösterdi. Hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar gerilemesiyle birlikte açık alanlarda bulunan bitkilerin yaprakları, çiçekler ve çimenler ince bir buz tabakasıyla kaplandı.

Ardahan'da hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 5 dereceye kadar düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini iyice hissettirdi. Düşen sıcaklıkların ardından bitkilerin, ağaçların ve çimenlerin üzerinde kırağı oluşurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

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