Ardahan'da Kura Nehri'nde taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar tamamlandı
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.
Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.
DSİ 24. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ardahan 243. Şube Müdürlüğünce nehrin tarihi Ardahan köprüsü bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Ekipler, nehir yatağında suyun akışını engelleyen birikintileri temizleyip, yatak düzenlemesi gerçekleştirdi.
Çalışmalarla, suyun akışının düzenlenmesi, tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması hedeflendi.
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