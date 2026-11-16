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        Ardahan'da Kura Nehri'nde taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:33 Güncelleme:
        Ardahan'da Kura Nehri'nde taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalar tamamlandı

        Devlet Su İşleri (DSİ) 24. Bölge Müdürlüğü, Kura Nehri'nde taşkın riskinin azaltılması amacıyla yürütülen temizlik ve yatak düzenleme çalışmalarını tamamladı.

        DSİ 24. Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Ardahan 243. Şube Müdürlüğünce nehrin tarihi Ardahan köprüsü bölgesinde iş makineleriyle çalışma yapıldı.

        Ekipler, nehir yatağında suyun akışını engelleyen birikintileri temizleyip, yatak düzenlemesi gerçekleştirdi.

        Çalışmalarla, suyun akışının düzenlenmesi, tarım arazileri ile yerleşim yerlerinin olası taşkınlardan korunması hedeflendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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