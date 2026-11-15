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        Ardahan Çamlıçatak ormanı yakınlarında 2 kurt görüntülendi

        Ardahan'da yaban hayatının dikkat çeken misafirleri bu kez Çamlıçatak Ormanı yakınlarında ortaya çıktı. Ormanlık alanın çevresinde dolaşan iki kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 11:30 Güncelleme:
        Ardahan Çamlıçatak ormanı yakınlarında 2 kurt görüntülendi

        Ardahan'da yaban hayatının dikkat çeken misafirleri bu kez Çamlıçatak Ormanı yakınlarında ortaya çıktı. Ormanlık alanın çevresinde dolaşan iki kurt, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Ardahan'da Çamlıçatak Ormanı yakınlarında dolaşan iki kurt, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Ormanlık alanın yakınlarında bir süre dolaşan kurtlar, zaman zaman çevreyi kontrol ederek ilerledi.

        İki kurdun birlikte hareket ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler bölgedeki yaban hayatına olan ilgiyi bir kez daha artırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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