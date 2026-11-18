Ardahan'da iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 at telef oldu
Ardahan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 at telef oldu.
Giriş: 18.11.2026 - 23:09 Güncelleme:
Ardahan'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı, 2 at telef oldu.
Ardahan-Kars kara yolunun 6. kilometresinde plakaları ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Yolun Tazeköy mevkisinde ise hafif ticari araç, yola çıkan 2 ata çarptı.
Kazada araçtakilerden yaralanan olmazken, 2 at telef oldu.
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