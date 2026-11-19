GÜNAY NUH - Ardahan Devlet Hastanesinde hizmete açılan anjiyo ünitesi, kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisini ilde mümkün kılarken, acil müdahale gerektiren hastaların da çevre illere sevkini azalttı.

Daha önce anjiyo ihtiyacı bulunan hastaların başta Kars olmak üzere Erzurum ve çevre illere sevk edildiği Ardahan'da, yeni ünitenin hizmete girmesiyle hastalara zaman kaybetmeden müdahale edilmesinin önü açıldı.

Mayıs ayında hizmete açılan ve haziran ayı başından itibaren aktif olarak hasta kabulüne başlayan ünitede, bugüne kadar 252 hastaya anjiyo işlemi uygulandı.

Ardahan'ın yanı sıra Artvin'in Şavşat, Erzurum'un Şenkaya ve Oltu ilçeleri ile çevre köylerden gelen hastalar da üniteden yararlanmaya başladı.

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İl Sağlık Müdürü Dr. İshak Askeroğlu, AA muhabirine, anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle Ardahan'ın sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacının karşılandığını söyledi.

Ünitenin özellikle acil müdahale gerektiren kalp hastaları açısından büyük önem taşıdığını belirten Askeroğlu, "Anjiyo ünitesi Ardahan ve bölge için ciddi bir ihtiyaçtı." dedi.

Askeroğlu, sevk edilen hastaların büyük bölümünün ileri cerrahi müdahale veya üst basamak sağlık hizmetine ihtiyaç duyan vakalardan oluştuğunu anlattı.

Kentte sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Askeroğlu, şunları kaydetti:

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"Geçen yıl anjiyo ihtiyacı nedeniyle (koroner vasküler cerrahi ve dolaşım sistemi hastalıkları dahil) 310 vatandaşımızı il dışına sevk ettik. Bu yıl ise bu sayı (mayıs-kasım arasında) 42'ye düştü ve sevk edilen bu hastaların çoğunluğunu​​​​​​​ kalp-damar cerrahisi ve dolaşım sistemi hastalıkları oluşturmakta. Var gücümüzle sağlık hizmetlerini Ardahan'da en üst seviyeye çıkarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Burada amacımız vatandaşlarımıza kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak ve bu hizmetlerimizi genişleterek hastalarımızın birçok ihtiyacına cevap verebilmektir."

Kardiyoloji uzmanı Dr. Mücahit Göl de Ardahan'ın coğrafi konumu ve ulaşım şartları nedeniyle özellikle köylerden ve ilçelerden gelen kalp krizi hastalarının başka illere sevk edilmesinin zaman kaybına ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiğini belirtti.

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İşlem yapılan 252 hastadan 160-170'inin ağır kalp krizi tablosuyla ilçe ve köylerden getirildiğine dikkati çeken Göl, "Buraya kalp kriziyle gelen hastalar zaten köyden geldiklerinde ciddi zaman kaybı yaşıyor. Bunun üzerine bir de başka ile sevki durumunda ciddi komplikasyonlarla karşılaşabiliyorlar. Ünitenin olması bu tür komplikasyonları ciddi oranda azalttı." diye konuştu.

- "Kritik anda yetiştirildim"

Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde kalp krizi geçirdikten sonra Ardahan Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınan 62 yaşındaki Kılıç Daşdemir ise yaşadığı süreci anlattı.

Hayvanlarını besledikten sonra göğsünde aniden şiddetli bir ağrı hissettiğini ve yakınlarının ambulans çağırması üzerine önce Göle'deki hastaneye, ardından Ardahan Devlet Hastanesine getirildiğini belirten Daşdemir, kendisine müdahale eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

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Daşdemir, "Hocamın sayesinde çok iyiyim. Herkese çok teşekkür ederim. Kritik anda yetiştirildim ve anjiyo oldum. Canımı kurtardılar, Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.