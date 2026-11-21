Ardahan’da ormanların korunmasına yönelik denetimler aralıksız sürüyor. Yılbaşından bu yana gerçekleştirilen kontrollerde orman suçlarına ilişkin 35 tutanak düzenlenirken, 38 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ardahan’da orman varlığının korunması, kaçak ağaç kesiminin önlenmesi ve orman alanlarının yasa dışı kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen denetimlerde önemli sonuçlar elde edildi. Ardahan Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanında, 1 Ocak tarihinden itibaren orman suçlarına yönelik gerçekleştirilen denetim ve kontroller kapsamında çok sayıda ihlal tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, izinsiz ağaç kesimiyle ilgili 24, orman emvali nakliyle ilgili 3, kaçak orman emvali bulundurmayla ilgili 6, orman alanının işgali ve sarf suçlarına ilişkin ise birer olmak üzere toplam 35 suç tutanağı düzenlendi.

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Düzenlenen tutanaklar gerekli işlemlerin yapılması amacıyla adli makamlara gönderilirken, aynı dönem içerisinde tespit edilen ihlaller nedeniyle 38 idari para cezası uygulandı.

Ormanların korunması için denetimler sürüyor

Doğal yaşamın devamlılığı, ekolojik dengenin korunması ve gelecek nesillere sağlıklı orman alanlarının bırakılması açısından büyük önem taşıyan denetimlerin, ormanlık alanlarda yasa dışı faaliyetlerin önüne geçilmesi amacıyla sürdürüldüğü belirtildi.

Ardahan genelinde ormanların korunmasına yönelik çalışmaların devam etmesi beklenirken, yetkililer izinsiz ağaç kesimi, kaçak orman ürünü taşınması ve orman alanlarının amacı dışında kullanılmasına karşı mevzuat kapsamında işlem yapıyor.