Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla yeniden beyaza büründü.
Giriş: 20.11.2026 - 11:15 Güncelleme:
Ardahan'ın yüksek kesimleri karla yeniden beyaza büründü.
Kentte hava sıcaklıklarının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Kar, özellikle Ardahan ile Artvin arasındaki yüksek kesimler ile Posof ilçesindeki Ilgar Dağı bölgesinde etkisini artırdı.
Yağışın ardından bölgedeki dağlar ve tepeler karla kaplandı.
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