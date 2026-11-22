Ekipler, söz konusu güzergahı kullanacak sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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