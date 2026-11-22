Ilgar Dağı Geçidi'nde kar yağışı ulaşımı aksattı
TÜRKİYE'yi Kafkaslara bağlayan 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle onlarca ağır tonajlı araç yolda kaldı.
TÜRKİYE'yi Kafkaslara bağlayan 2 bin 550 metre rakımlı Ilgar Dağı Geçidi'nde gece etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksamalara neden oldu. Yoğun kar nedeniyle onlarca ağır tonajlı araç yolda kaldı.
Bölgede gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Karla kaplanan yolda ilerlemekte güçlük çeken çok sayıda ağır tonajlı araçların sürücüleri, geçiş yapamayarak yolda beklemek zorunda kaldı. Bazı sürücüler, araçlarının lastiklerine zincir takarak yola devam etti.
Bölgeye yönlendirilen iş makinelerinin çalışmasının ardından ulaşımın normale döndüğü öğrenildi.
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