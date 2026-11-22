Buzlanma nedeniyle mevcut yolun yanı sıra Damal-Posof-Türkgözü kara yolunu kullanan sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Karayolları ekipleri, dün etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle tırların geçişine kapatılan kara yolunun Sahara mevkisinde çalışma yaptı.

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