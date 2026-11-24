Ardahan, Tunceli, Erzincan ve Kars'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ardahan'da kutlamalar kapsamında ilk olarak Valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunan İl Milli Eğitim Müdürü Kenan Kaya, öğretmenlerin gününü kutladı. Daha sonra Kaya ve beraberindekiler, Vali Ömer Hilmi Yamlı'yı makamında ziyaret etti.

Vali Yardımcısı Mehmet Sert, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir ve diğer ilgililerin katıldığı törenin ardından kutlamalar çeşitli etkinliklerle devam etti.

- Tunceli

Tunceli'de de İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde tören gerçekleştirildi.

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İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse'nin Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve kurum çalışanları katıldı.

Kentin ilçelerinde de 24 Kasım dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

- Erzincan

Erzincan'da da kutlamalar kapsamında ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü personelinin katılımıyla Belediye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törenin ardından kutlama programı Müftülük Konferans Salonu'nda devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, "Kıymetli öğretmenlerim, sevgili meslektaşlarım düşünün. Aradan 30-40 yıl geçiyor. Okuduğunuz kitapların bazılarını unutuyorsunuz. Çözdüğünüz soruları, girdiğiniz sınavları unutuyorsunuz. Ama bir öğretmenin size nasıl baktığını ve nasıl davrandığını asla unutmuyorsunuz. Bir gün sizi herkesin önünde mahcup etmediğini, bir yanlışı sabırla düzelttiğini, herkes sizden vazgeçmişken sizin elinizden tuttuğunu unutmuyorsunuz. Çünkü insan kendisine öğretilen her şeyi unutabilir. Ama insan kendisini nasıl hissettiren bir insanı ölünceye kadar unutmaz, unutamaz. Öğretmenlik işte böyle bir meslektir. İnsanın çocukluğuna girer ve oradan bütün ömrüne yayılır. Öğretmen yetiştirdiği öğrencinin hayatından çıkıp gittikten sonra bile onun içinden hiç çıkmayan birisidir." dedi.

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Protokol konuşmaları ve sinevizyon gösteriminin ardından göreve yeni başlayan bir aday öğretmen ile emekliye ayrılan bir öğretmen günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Adaylığı kaldırılan öğretmenlerin yemin ettiği programda, Maarif Öğretmen Korosu müzik dinletisi sundu.

Program, yıl içinde emekliliğe ayrılan öğretmenlere "Hizmet Şeref Belgesi" takdim edilmesiyle sona erdi.

Kutlama programına, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, kamu kurumlarının müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Kars

Kars'ta da 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

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Kağızman ilçesindeki kutlamalar, İstiklal Alanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kağızman Halk Eğitimi Merkezi'nde, Mustafa Yalçın İlköğretim Okulu tarafından hazırlanan programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Semih Cembekli, ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Bal, öğretmenlerin ülkenin değerlerine sahip çıkma ve gelecek nesilleri yetiştirme konusundaki sorumluluklarına vurgu yaptı.