ARDAHAN Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmen ve öğrencilerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ‘İyi Gelir Öğretmenim’ adlı şarkıyı seslendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de klibi sanal medya hesabından paylaştı.

Ardahan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Elif Kral’ın sözlerini yazdığı, müzik öğretmeni Cemre Çoban’ın bestelediği eser, öğrencilerin seslendirmesiyle klip haline getirildi. Öğretmenlere duyulan sevgi, saygı ve minnet duygularını yansıtan şarkı, yayımlandığı ilk günden itibaren sanal medyada ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, klibi sanal medya hesabından paylaştı. Bakan Tekin, mesajında "24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Ardahan Bilim ve Sanat Merkezimizden yükselen bu güzel sesler için tüm öğretmenlerimiz adına sizlere teşekkür ediyorum çocuklar. Sesinize, emeğinize sağlık" ifadelerine yer verdi.