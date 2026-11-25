Kar yağışının başlamasıyla birlikte kent merkezinde beyaz manzaralar ortaya çıkarken, gece saatlerinde dışarıda bulunan vatandaşlar da kar yağışına tanıklık etti.

Gün içerisinde soğuk havanın etkili olduğu Ardahan'da, gece yarısından sonra başlayan kar yağışı kısa sürede kent merkezinde etkisini gösterdi. Özellikle gece saatlerinde başlayan yağışla birlikte cadde, sokak ve kaldırımlarda kar birikintileri oluşmaya başladı.

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