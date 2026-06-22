Ardahan'da kavga ihbarı yapan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kavga ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulunan iki düzensiz göçmen gözaltına alındı.



İlçeye bağlı Eskidemirkapı köyünde bulunan Afganistan uyruklu iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aralarında kavga çıktığını ve birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.



İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.



Ekiplerce yapılan incelemede, kişilerin Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.



Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

