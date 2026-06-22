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        Ardahan'da kavga ihbarı yapan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde kavga ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulunan iki düzensiz göçmen gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2026 - 17:34 Güncelleme:
        Ardahan'da kavga ihbarı yapan 2 düzensiz göçmen gözaltına alındı

        Ardahan'ın Göle ilçesinde kavga ettikleri gerekçesiyle ihbarda bulunan iki düzensiz göçmen gözaltına alındı.

        İlçeye bağlı Eskidemirkapı köyünde bulunan Afganistan uyruklu iki kişi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak aralarında kavga çıktığını ve birbirlerinden şikayetçi olduklarını bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede, kişilerin Türkiye'de yasal kalış haklarının bulunmadığı ve düzensiz göçmen oldukları tespit edildi.

        Gözaltına alınan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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