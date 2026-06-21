Ardahan'da Kızılay, YKS adayları ve ailelerine ikramda bulundu

Türk Kızılay Ardahan Şubesi tarafından, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere ve ailelerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Ardahan Üniversitesi yerleşkesinde konuşlandırılan Kızılay ikram aracında, hafta sonu gerçekleştirilen sınava giren öğrencilere ve okul önlerinde bekleyen ailelerine çay, su ve bisküvi dağıtıldı.



Türk Kızılay Ardahan İl Merkezi Başkanı Özcan Şentürk, AA muhabirine, sınav süresince öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.



Sınava giren öğrencileri yalnız bırakmadıklarını ifade eden Şentürk, "Onlara ve ailelerine moral ve motivasyon olması amacıyla küçük ikramlarda bulunduk. Öğrencilerimiz ve aileleri de bu ilgiden memnun kaldı. Özellikle ailelerin olumlu geri dönüşleri bizi mutlu etti." dedi.

