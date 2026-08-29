Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ardahan'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Giriş: 29.08.2026 - 13:58 Güncelleme:
Ardahan'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Sağanakla birlikte zaman zaman dolu da etkili oldu.
Dolu ve şiddetli sağanak yüzünden sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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