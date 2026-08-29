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        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu

        Ardahan'da sağanak ve dolu, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Sağanakla birlikte zaman zaman dolu da etkili oldu.

        Dolu ve şiddetli sağanak yüzünden sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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