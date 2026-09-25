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        Ardahan'da samanlıkta çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, köydeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 19:59 Güncelleme:
        Ardahan'da samanlıkta çıkan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı

        Ardahan'ın Posof ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, köydeki evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Yurtbekler köyünde, Temcit Kaya'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının kısa sürede büyümesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Posof Belediye Başkanı Erdem Demirci, AA muhabirine yangının çok büyük olduğunu söyledi.

        Yangına zamanında müdahale edilmesi sayesinde alevlerin çevreye sıçramasının önlendiğini belirten Demirci, "Yangın şükür kontrol altına alındı. Ancak ciddi bir yangındı. Köyün merkezi bir yerindeydi. Müdahale edilmemiş olsaydı evlere sıçrardı." dedi.

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        Demirci, yangında bir samanlık ile çok sayıda ot balyasının yandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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