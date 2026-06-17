Ardahan'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu

Ardahan'da etkili olan yağışın ardından kentin farklı noktalarında gökkuşağı görüldü. Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu. Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de görülen gökkuşağı, sürücülerin ilgisini çekti.

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