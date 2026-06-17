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        Ardahan'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu

        Ardahan'da etkili olan yağışın ardından kentin farklı noktalarında gökkuşağı görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 19:07 Güncelleme:
        Ardahan'da yağışın ardından gökkuşağı oluştu

        Ardahan'da etkili olan yağışın ardından kentin farklı noktalarında gökkuşağı görüldü.

        Kentte aralıklarla etkisini sürdüren yağış sonrası güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.

        Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde de görülen gökkuşağı, sürücülerin ilgisini çekti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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