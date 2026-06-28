Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülendi
Ardahan'da etkili olan yağışların ardından Ardahan Ovası'ndaki Kura Nehri'nin menderesleri yeşile büründü.
Giriş: 28.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
Ardahan'da etkili olan yağışların ardından Ardahan Ovası'ndaki Kura Nehri'nin menderesleri yeşile büründü.
Kentte son günlerdeki yağışlarla Ardahan Ovası başta olmak üzere doğa canlandı.
Kura Nehri'nin geçtiği, yeşilin birçok tonunu barındıran menderesler ile çevresindeki doğal alanlar, FPV dronla görüntülendi.
Nehrin suyunun durgun aktığı noktalarda oluşan bulut yansımaları da güzel görüntü oluşturdu.
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