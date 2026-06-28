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        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülendi

        Ardahan'da etkili olan yağışların ardından Ardahan Ovası'ndaki Kura Nehri'nin menderesleri yeşile büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Ardahan'da yeşile bürünen Kura Nehri'nin menderesleri FPV dronla görüntülendi

        Ardahan'da etkili olan yağışların ardından Ardahan Ovası'ndaki Kura Nehri'nin menderesleri yeşile büründü.

        Kentte son günlerdeki yağışlarla Ardahan Ovası başta olmak üzere doğa canlandı.

        Kura Nehri'nin geçtiği, yeşilin birçok tonunu barındıran menderesler ile çevresindeki doğal alanlar, FPV dronla görüntülendi.

        Nehrin suyunun durgun aktığı noktalarda oluşan bulut yansımaları da güzel görüntü oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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