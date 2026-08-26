Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ardahan Haberleri Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ardahan İl Başkanlığı binasının açılış törenine katıldı.

        Hizmete alınan yeni il başkanlığı binası, dua edilmesinin ardından açıldı.

        Törende konuşan Arıkan, Ardahan'daki sıcak ortamın kendisini etkilediğini belirtti.

        Bu sıcak ortamın tüm Türkiye'ye yayılmasını temenni ettiklerini vurgulayan Arıkan, şunları söyledi:

        "Ben bundan dolayı kardeşlik ortamının tüm Türkiye'ye yayılması hususunda Ardahanlı kardeşlerime, Ardahanlı hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Ardahan 90 bin nüfusla Türkiye'nin en küçük üçüncü ili, Bayburt ve Tunceli'den sonra en küçük üç ilimizden bir tanesi ve sürekli göç verdiğini görüyorum. Son 5 yıl içerisinde 4 bin 500 kardeşimizin Ardahan'dan göç etmek durumunda kaldığını görüyorum."

        REKLAM

        Arıkan, artık göçü durduracakları bir dönemi inşa etmek için çalıştıklarını ifade etti.

        Tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.

        Programa, Saadet Partisi Ardahan İl Başkanı Necdet Kaya ve partililer katıldı.

        Yağış nedeniyle planlanan esnaf ziyaretini iptal eden Arıkan, daha sonra Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci'yi ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Trump'tan CIA direktörü ve Mücteba Hamaney yorumu
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Mezdeke cinayeti iddianamesinden çarpıcı ayrıntılar!
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Güney Kore'de kayıp vakaları krizi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt'te açıklamalar
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        "TFF, MHK başkanını görevden alamıyor!"
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Türkiye'den Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        Nepal'de sel: Yüzlerce turist kayboldu
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        8 ayda 550 milyon dolar ihracat
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        TFF'den yabancı kuralıyla ilgili düzenleme!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        Şerife kahretti! Öldürülmeden önce babasını arayıp yardım istediği ortaya çıktı!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        9 yıllık 'Sabah' Şampiyonlar Ligi'nde!
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        40 bin nüfuslu ilçe 400 bine çıktı
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        Arif Ahmet Denizolgun soruşturması: Alihan Kuriş için "adam öldürme" soruşturması
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        17 sezonluk hasreti bitirmeye son 1 adım!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Kalp krizi sonrası kaza yaptı! Hayatını kaybetti!
        Samimi gece
        Samimi gece
        Aşıkların tekne tatili
        Aşıkların tekne tatili
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Yavuz Sultan Selim Köprüsü 10 yaşında
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Türkiye'nin en batı noktasındaki hayalet köy!
        Ölüm nedeni belli oldu
        Ölüm nedeni belli oldu

        Benzer Haberler

        Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu
        Ardahan'da dolu yağışı etkili oldu
        Ardahan'da ağustos ayında dolu etkili oldu
        Ardahan'da ağustos ayında dolu etkili oldu
        Kura Nehri'nde bataklığa saplanan at vinç yardımıyla kurtarıldı
        Kura Nehri'nde bataklığa saplanan at vinç yardımıyla kurtarıldı
        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Ardahan'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü
        Nehirde balçığa saplanan at için ekipler seferber oldu
        Nehirde balçığa saplanan at için ekipler seferber oldu
        Ardahan Valisi Yamlı'dan Mevlit Kandili mesajı
        Ardahan Valisi Yamlı'dan Mevlit Kandili mesajı