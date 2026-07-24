AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Demir, Artvin'de konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, "AK Partililer olarak inşallah önümüzdeki seçimlerde bütün gayretlerimizle birlikte milletin huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki bu millet yine bizi beklediğimizden çok daha iyi bir neticeyle karşılayacak." dedi.



Demir, partisinin Artvin İl Başkanlığı'nda düzenlenen istişare toplantısında, kentin coğrafi konumu dolayısıyla önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.



Artvinlilerin, AK Parti'nin hizmet anlayışına kucak açtıklarını düşündüğünü belirten Demir, "Bu açıdan da önümüzdeki dönem bizim açımızdan son derece önemli. Öncelikle Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri, ardından da Allah nasip ederse 2029 yılında yapılacak belediye seçimleri büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.



Demir, AK Parti'nin adalet anlayışını hem Türkiye'de hem de küresel ölçekte savunduğunu dile getirerek, "AK Parti, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi adalet söz konusu olduğunda 'daha adil bir dünya mümkündür' diyenlerin partisidir. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş, güce dayalı dünya düzenini sorgulayanların partisidir." dedi.



AK Parti'nin en önemli gücünün teşkilat yapısı olduğunun altını çizen Demir, şunları kaydetti:



"Birinci gücümüz teşkilatımızdır. Bu çerçevede düşünen, gayret eden arkadaşlarımızdan oluşmuş gücümüzdür. İkinci gücümüz ise şüphesiz Cumhurbaşkanımızdır. Bundan sonraki seçimlerde en önemli dayanaklarımız belediye başkanlarımızın yaptığı çalışmalar ve ürettiği hizmetler olacak. Belediye başkanlarımızın insanların gönülleriyle kurduğu bağ sayesinde Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde en önemli dayanaklarımızdan biri olacak."



- "CHP'li belediyelerden kimse bir şey beklemiyor"



Demir, milletin emanetini en iyi şekilde değerlendirdiklerine işaret ederek, "Fakir fukaranın hakkını hukukunu korumak diyoruz. Varsa bir sıkıntıları dilimizle bile olsa 'derdine ortak olalım' diyoruz. Bir gülümsemenin, selam vermenin maliyeti nedir? Biz bunları yaparken gördük ki kendi kişisel ikballeri için, kendi siyasi kariyerleri için milletin kaynağını heba ediyorlar. Havada karada, denizde. CHP'li belediyelerden kimse bir şey beklemiyor. Konuşuyoruz ya çöp, çukur, çamur. Şimdi çöp, çukur, çamur yetmedi yolsuzluk, rüşvet, irtikap tüm olumsuzluklar." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde siyasete itibar kazandırmak için uğraştıklarını vurgulayan Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Biz bu siyaseti hizmetle bütünleştirdik. Siyasette hedefimiz, bu devlet mekanizmasını millete hizmetkar olması için uğraştık. Şimdi genel yönetimlerde aldılar, siyaseti içinden çıkılmaz hale getirdiler. İtibarını yerle bir ettiler bunlar. Kötülükleri sadece kendilerine değil, siyasete yaptıkları kötülükle, belki bu ülkedeki yaşayan bütün vatandaşların hepsine kötülük yapmışlardır. Biz güvenlik tesis ettik. Onun için biz işimizi yapalım değerli arkadaşlar. AK Partililer olarak inşallah önümüzdeki seçimlerde bütün gayretlerimizle birlikte milletin huzuruna çıkacağız. İnanıyorum ki bu millet yine bizi beklediğimizden çok daha iyi bir neticeyle karşılayacak."

