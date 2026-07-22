Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'deki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Artvin'deki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Artvin'deki fuhuş operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Artvin'in Hopa ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede faaliyet gösteren bir otelde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etme suçlarının örgütlü şekilde işlendiğine yönelik yürütülen planlı adli soruşturma kapsamında çalışma başlatıldı.

        Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında otele ve şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Ayrıca, 26 yabancı uyruklu kadının sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        Fethiye'deki orman yangınında korkutan görüntüler!
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        "Donald Trump'ın elinde pek çok seçenek var"
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        Kurtulmuş'un siyasi turu sürüyor
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Kartal'a Kolombiyalı orta saha!
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Temmuz 2026 haberleri
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        İran: ABD, Hürmüz'deki Lark Adası'na saldırdı
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        Fenalaşıp yere yığılan gencin cebindeki parayı çaldı!
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trump'ın Suudi Arabistan kararı İsrail'i rahatsız etti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        Trafik kazasında hayatını kaybetti
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!

        Benzer Haberler

        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunlarını...
        Türkiye'nin en yüksek ikinci barajı Deriner, "halatla atlama" tutkunlarını...
        Çoruh Havzası'nda üretilen Türk somonları dünya sofralarında
        Çoruh Havzası'nda üretilen Türk somonları dünya sofralarında
        Arsiyan Yaylası yüzen adaları ve gölleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Arsiyan Yaylası yüzen adaları ve gölleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor
        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi
        Artvin Valisi Ergün, muhtarlarla bir araya geldi
        Artvin'de iki kez yanan evin kundaklandığı ortaya çıktı: Eski eş tutuklandı
        Artvin'de iki kez yanan evin kundaklandığı ortaya çıktı: Eski eş tutuklandı
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
        Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor