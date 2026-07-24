Artvinspor Kulübü Başkanı Yıldırım'ın babası toprağa verildi

Artvinspor Kulübü Başkanı ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı İrfan Yıldırım'ın vefat eden babası Esaleddin Yıldırım (90), toprağa verildi.



Bir süredir tedavi gördüğü Artvin Devlet Hastanesi'nde dün hayatını kaybeden Yıldırım için Artvin Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.



İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yıldırım'ın cenazesi, Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.



Cenaze törenine, Vali Turan Ergün, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Başkonak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt, Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Artvin Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Hacıoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı







