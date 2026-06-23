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        Artvin Ticaret Borsası'ndan çay fabrikasına ziyaret

        Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, özel bir çay fabrikasını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 10:47 Güncelleme:
        Artvin Ticaret Borsası'ndan çay fabrikasına ziyaret

        Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek ve beraberindeki heyet, özel bir çay fabrikasını ziyaret etti.

        Arhavi ilçesinde faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret eden heyet, üretim süreçleri ve tesisin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Akyürek, çayın sağlıklı koşullarda üretilerek tüketiciye ulaştırılmasındaki hassasiyetleri nedeniyle fabrika yöneticileri ve çalışanlarını tebrik etti.

        Fabrikanın Müdürü Nuri Haznedar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, fabrikanın mevcut yapısı ve çay işleme kapasitesi hakkında bilgi verdi.












        Galeri
        Galeri

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