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        Artvin Valisi Ergün, Yusufeli'nde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Artvin Valisi Ergün, Yusufeli'nde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisini ziyaret etti

        Artvin Valisi Turan Ergün, Yusufeli ilçesinde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisine ziyarette bulundu.


        Çevreli köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, köyde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, işçilerle bir süre çalıştıktan sonra tatlı ikramında bulundu.

        Ergün, daha sonra 2002 yılında Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şehit olan Nafiz Uzun, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Telçeker Hudut Karakolunda 1994 yılında şehit olan Orhan Boz ve 1995'de Van'ın Başkale ilçesinde şehit olan Muammer Tamas'ın ailelerini ziyaret etti.


        Şehitlerin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirten Ergün, son olarak Tekkale köyündeki Kıbrıs gazisi Yakup Kaya'ya ziyarette bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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