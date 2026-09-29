Artvin'de 4. Kitap Günleri başladı

Artvin Kitap Günleri 4 Ekim'e kadar devam edecek.

Erdem, konuşmaların ardından Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve öğrencilerle Kitap Günleri'nin açılışını yaptı.

Gelecek yıllarda etkinliği daha kapsamlı yapmaya devam edeceklerini dile getiren Erdem, "Aydınlığın yüzünün edebiyattan, kitaptan ve felsefeden açılacağını düşünüyorum." dedi.

Etkinlikte 9 yazarın stant açtığını ve binlerce kitabın okuyucuların beğenisine sunulduğunu belirten Erdem, kitabın insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı konuşmada, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.