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        Artvin'de 4. Kitap Günleri başladı

        Artvin Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Artvin Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 15:12 Güncelleme:
        Artvin'de 4. Kitap Günleri başladı

        Artvin Belediyesince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Artvin Kitap Günleri" başladı.

        Artvin Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, farklı türlerde eserlerin yanı sıra yazarlar da kitapseverlerle buluştu.

        Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, yaptığı konuşmada, organizasyonun gerçekleşmesinde katkı sunanlara teşekkür etti.

        Etkinlikte 9 yazarın stant açtığını ve binlerce kitabın okuyucuların beğenisine sunulduğunu belirten Erdem, kitabın insan hayatında önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

        Gelecek yıllarda etkinliği daha kapsamlı yapmaya devam edeceklerini dile getiren Erdem, "Aydınlığın yüzünün edebiyattan, kitaptan ve felsefeden açılacağını düşünüyorum." dedi.

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        Erdem, konuşmaların ardından Yeni Parti Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ve öğrencilerle Kitap Günleri'nin açılışını yaptı.

        Artvin Kitap Günleri 4 Ekim'e kadar devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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