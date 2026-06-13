Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Artvin Haberleri Artvin'de itfaiyeci adayı öğrenciler mezuniyet sevincini tazyikli suyla ıslanarak yaşadı

        Artvin'de itfaiyeci adayı öğrenciler mezuniyet sevincini tazyikli suyla ıslanarak yaşadı

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Artvin Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olan öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli su altında mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 16:55 Güncelleme:
        Artvin'de itfaiyeci adayı öğrenciler mezuniyet sevincini tazyikli suyla ıslanarak yaşadı

        Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Artvin Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programından mezun olan öğrenciler, mesleklerinin simgesi haline gelen itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli su altında mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Üniversite bünyesindeki Artvin Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı'ndan 2 yıllık teorik ve uygulamalı eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak mezun olan 60 öğrenci için Seyitler Yerleşkesi Kampüsü'nde 10. mezuniyet töreni düzenlendi.

        Diploma ve belgelerinin alan itfaiyeci adayı öğrenciler, itfaiye hortumlarından sıkılan tazyikli su altında mezuniyet coşkusu yaşadı.

        Geleneksel hale gelen kutlama renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu.

        Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Halil Çelik, 10. dönem öğrencilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Bu yıl 60 öğrenciyi mezun ettiklerini ifade eden Çelik, "Mezuniyet törenlerimizde itfaiye hortumuyla öğrencilerimizi ıslatarak yaptığımız kutlama geleneksel hale geldi. İtfaiye aracı ve itfaiye hortumu mesleğin simgesi. Öğrencilerimizin gelecekteki işi su ve itfaiye hortumuyla. Mezun olurken güzel bir anı olsun diye bu kutlamayı birkaç yıldır düzenli hale getirdik." dedi.

        Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında görevli akademisyenlerden Öğretim Görevlisi Sezer Yalçın ve Öğretim Görevlisi Burak Coşkun da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Erdoğan, Yapay Zeka Eylem Planı'nı açıkladı
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        Ankara'da sağanak etkili oldu
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        2010 yılındaki şüpheli bebek ölümü aydınlatıldı! Anne ve kardeşi gözaltında
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        Dünya Kupası'nda ilk rakip Avustralya
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        LGS kapsamındaki merkezi sınav tamamlandı
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        Aralarında doktorlar da var! Sahte rapora 13 tutuklama!
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        İran'da Ali Hamaney'in cenaze töreni yapılacak
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Pakistan, İran-ABD anlaşması için tarih verdi
        Kemal mezun oldu
        Kemal mezun oldu
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Karların erimesiyle oluştu! İçerisi bambaşka bir dünya
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Ankara Havalimanı açılıyor
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Berrak denizi ve koylarıyla Antalya'nın Maldivler'i
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Arsenal'dan Kenan Yıldız için dev bütçe!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Serdar Ortaç: Haberler yalan!
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Adana mı Urfa mı Antep mi?
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        Dev isimler bu yaz İstanbul'da!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        3 çocuk annesine ağıtlar yükseldi!
        Aşka geldiler
        Aşka geldiler
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Taksi şoförünü yumrukla öldürdü!
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek
        Anadolu fırtınasıyla karşılık verecek

        Benzer Haberler

        İtfaiyecilik bölümünde mezun olan öğrencilere tazyikli suyla veda
        İtfaiyecilik bölümünde mezun olan öğrencilere tazyikli suyla veda
        Artvin Valisi Ergün, Yusufeli'nde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisini ziyaret...
        Artvin Valisi Ergün, Yusufeli'nde şehit aileleri ve Kıbrıs gazisini ziyaret...
        Artvin'de LGS hazırlıkları tamamlandı
        Artvin'de LGS hazırlıkları tamamlandı
        Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü
        Ardahan AFAD Müdürü Polat'ın acı günü
        Artvin'deki atıl tünelde üretilen istiridye mantarının bu yılki hasadı yapı...
        Artvin'deki atıl tünelde üretilen istiridye mantarının bu yılki hasadı yapı...
        Artvin Barajı'nda tatbikat; türbinde mahsur kalan personel kurtarıldı
        Artvin Barajı'nda tatbikat; türbinde mahsur kalan personel kurtarıldı