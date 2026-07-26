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        Artvin'de kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 12:10 Güncelleme:
        Artvin'de kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

        Artvin'in Hopa ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ceyhun Akyürek yönetimindeki 08 AAL 987 plakalı kamyonet, Karadeniz Sahil Yolu'nun Hopa geçişi Bucak Mahallesi mevkisinde aynı yönde seyir halindeki Emzar Nakashidze'nin idaresindeki XX-206-VX plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan kontrollerde, Akyürek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Akyürek'in cenazesi, Hopa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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