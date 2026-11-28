Artvin'de muhtemel kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) sızıntı, zincirleme trafik kazası, düzensiz göçmen kaçakçılığı ve orman yangınlarına karşı tatbikat gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Borçka ilçesinin İbrikli İskelesi mevkisinde, afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi, müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla tatbikat düzenlendi.

Ekipler, senaryo gereği heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yolda devrilen tarım ilacı taşıyan tankere, aynı bölgede meydana gelen zincirleme trafik kazasına, orman yangınına ve kazaya karışan araçlardan birinden kaçan düzensiz göçmenlerin yakalanması olaylarına müdahale etti.

REKLAM

Olaylarda yaralanan 25 kişiye triyaj ve kimyasal maddeden arındırma işlemi uygulandı.

Tatbikatta, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi ile Borçka, Hopa ve Arhavi devlet hastanelerinin müdahale süreçleri eş zamanlı yürütüldü.

Artvin Sağlık Müdürü Yunuz Arslan, çok sayıda kurumdan ekiplerin katıldığı tatbikatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu ise tatbikatı Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale Planı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Şenlioğlu, KBRN olaylarına karşı kurumların müdahale kapasitesini değerlendirmeyi ve ortak çalışma kültürünü geliştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

REKLAM

Tatbikatta, AFAD, jandarma, emniyet, itfaiye, Karayolları, İl Özel İdaresi, Orman İşletme Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarının ekipleri de yer aldı.