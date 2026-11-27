Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen Beşiktaşlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçti. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Batum'daki Batumi Arena'da İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva ile karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 21 kazandı. Karşılaşma sırasında Gürcistan polisi ile Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Batum'daki olaylı maçın ardından Türkiye'ye dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Türkiye'ye giriş yapan taraftarlara lokum ikram edildi.

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