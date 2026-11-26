Artvin'in Yusufeli ilçesinde zeytin üreticilerine yönelik yetiştiricilik, budama ve zeytinyağı üretimi konularında eğitim verildi.

Artvin Ticaret Borsasınca Demirkent köyünde düzenlenen programda, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanı Dr. Özgür Dursun, zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda çeşitli bilgiler sundu.

Gıda mühendisi Dr. Oya Köseoğlu ise kaliteli zeytinyağının özellikleri ve fabrika sürecine ilişkin süreci aktardı.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, Yusufeli’ndeki birçok köyde zeytin yetiştirildiğini hatırlatarak, üreticilere bilimsel yöntemleri uygulamalı olarak göstermek istediklerini ifade etti.

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Demirkent köyündeki üreticilerin hasat yaparken karşılaştıkları güçlüklere değinen Akyürek, "Dediler ki 'zeytin ağaçlarımız çok yüksek', 12 metrelik merdivenlerle toplama yapıyoruz. Oysaki bu zeytin ağaçları zamanında budama yapılmış olsaydı, yukarıya doğru değil, genişlemesine büyümeleri, ürün vermeleri sağlanmış olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık." dedi.