Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Demirkent köyünde zeytin üreticilerine budama ve kaliteli zeytinyağı üretimi eğitimi verildi. Üreticiler, uzman eşliğinde örnek bahçelerde zeytin ağaçlarını budadı.

Artvin Ticaret Borsası tarafından Demirkent köyünde düzenlenen eğitimde, zeytin yetiştiriciliğinden zeytinyağının şişelenmesine kadar üretimin farklı aşamaları ele alındı. İzmir Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanı Dr. Özgür Dursun, zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda bilgi verdi. Eğitimin uygulamalı bölümünde üreticiler, örnek bahçelerde zeytin ağaçlarını budadı.

Aynı enstitüde görev yapan gıda mühendisi Dr. Oya Köseoğlu ise köy kahvesinde düzenlenen eğitimde kaliteli zeytinyağının özelliklerini anlattı. Köseoğlu, zeytinin hasadından fabrikaya taşınmasına, yağın şişelenmesinden satışına kadar dikkat edilmesi gereken noktaları üreticilerle paylaştı.

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"12 metrelik merdivenlerle toplama yapıyoruz"

Artvin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akyürek, Yusufeli'nin birçok köyünde zeytin yetiştirildiğini belirterek bilimsel yöntemleri üreticilere uygulamalı olarak göstermek amacıyla düzenledikleri eğitimin bir gün önce Yağcılar köyünde de yapıldığını söyledi. Demirkent'te üreticilerin yüksek ağaçlarda hasat yaparken karşılaştıkları güçlükleri dile getirdiğini aktaran Akyürek, şöyle konuştu.

"Dediler ki zeytin ağaçlarımız çok yüksek, 12 metrelik merdivenlerle toplama yapıyoruz. Oysa ki bu zeytin ağaçları zamanında budama yapılmış olsaydı, yukarıya doğru değil, genişlemesine büyümeleri, ürün vermeleri sağlanmış olsaydı bugün bunları konuşmuyor olacaktık. Ağaç ne kadar yukarıya doğru giderse yaşam riski o kadar artıyor. Aynı zamanda da işçilik maliyetleri artıyor."

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Akyürek, eğitimde gösterilen budama yöntemleriyle yeni dikilen fidanlarda ve yetişkin zeytin ağaçlarında verimin artmasını beklediklerini ifade etti.