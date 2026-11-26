Maça saatler kala Beşiktaş taraftarları Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturdu
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı karşılaşmaya saatler kala siyahbeyazlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel BeerSheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde oynayacağı karşılaşmaya saatler kala siyahbeyazlı taraftarlar, Sarp Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel BeerSheva ile karşılaşacak Beşiktaş'ı yalnız bırakmak istemeyen taraftarlar, Gürcistan'a geçmek için Artvin'in Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na geldi. Karşılaşmaya saatler kala sınır kapısında yoğunluk oluşturan siyahbeyazlı taraftarlar, gümrük işlemlerinin ardından Gürcistan'ın Batum kentinde bulunan ve karşılaşmanın oynanacağı Batumi Arena'ya doğru hareket etti.
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