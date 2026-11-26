Artvin'in yüksek kesimlerinde geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle Şavşat'ta 36, Ardanuç'ta 4 köy yolu ulaşıma kapandı. Sahara Geçidi'nde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin'de etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Artvin İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Şavşat'ta 36, Ardanuç'ta ise 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ardanuç'ta Hisarlı, Yaylacık, Yolağzı ve Gümüşhane köylerinin yolları ulaşıma kapanırken, Şavşat'ta kapalı yollar arasında Çağlıyan, Maden, Meydancık, Meşeli ve Veliköy köylerinin yolları da yer aldı. Kapalı yolların açılması için iki ilçede 11 ekip ve 17 personel görevlendirildi.

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Öte yandan Borçka'nın Macahel bölgesindeki Camili köyü yolu ile ArdanuçArdahan kara yolu ulaşıma kapandı. ŞavşatArdahan kara yolunun Sahara Geçidi kesiminde ise trafik kontrollü olarak sağlanıyor.