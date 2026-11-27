Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliğinden Kırşehir Valiliğine atanan Turan Ergün, gazetecilerle buluştu.

Ergün, Valilik Salonunda düzenlenen programda, kentin sorunlarına ortak akılla çözüm bulmaya çalıştıklarını, bu süreçte merkezi idare, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve basınla istişareye önem verdiklerini söyledi.

Artvin'in coğrafi yapısının getirdiği güçlüklere değinen Ergün, göreve başladığından bu yana kentte birçok doğal afetle mücadele ettiklerini kaydetti.

Ergün, İl Özel İdaresi'nin 2025'te 91 projede 1 milyar 7 milyon liralık, 2026'da ise bugüne kadar 76 projede 487 milyon liralık çalışma gerçekleştirdiğini bildirdi.

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DSİ Bölge Müdürlüğünün iki yılda 68 proje yürüttüğünü belirten Ergün, bu projeler için 2025'te 5,5 milyar lirayı aşan, 2026'da ise 2,6 milyar liralık harcama yapıldığını ve bu yatırımlar arasında Hopa ve Arhavi'deki dere ıslahı çalışmalarının önemli yer tuttuğunu, Ardanuç'taki sulama projesinin de sürdüğünü söyledi.

Şavşat kara yolunun iyileştirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde çalışma yürütüldüğüne işaret eden Ergün, Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Macahel'e ulaşımı kolaylaştıracak Macahel Tüneli'nde yer tesliminin yapıldığını kaydetti.

Ergün, "İki kilometre uzunluğundaki tünelle inşallah o bölgedeki altı köyümüz artık yaz, kış kesintisiz bir şekilde Borçka ilçemize de ulaşımı sağlamış olacaklar." dedi.

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Artvin'de yapılacak 400 yataklı devlet hastanesi için imar işlemlerinin tamamlandığını dile getiren Ergün, yatırımın temel atma aşamasına geldiğini söyledi.

Kız öğrenci yurdunun tamamlandığını, Hopa'da yaklaşık 7 bin seyirci kapasiteli şehir stadının yapımının sürdüğünün de altını çizen Ergün, ilçelerde doğal gazla ilgili çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

Ergün, emniyet ve jandarma bölgelerindeki suç oranının 2025 sonu itibarıyla yüzde 9,8, 2026'nın 10 ayında ise yüzde 20 azaldığını kaydetti.

Artvin ve Kırşehir'in kendilerine özgü müzik ve kültürleri olduğunu belirten Ergün, iki il arasındaki bağların turizme de yansıması temennisinde bulundu.

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Ergün, "Artvin'de iki yıl, iki ay görev yaptık. Artvin benim ikinci memleketim oldu. Her görev yaptığınız yere farklı duygularla bağlanıyorsunuz." diye konuştu.