Artvin'de okul çevrelerinde tütün denetimi

İl merkezinde polis sorumluluk bölgesinde bulunan okulların çevresindeki market, bakkal, büfe ve tekel bayilerini kapsayan denetimlerde, işletme yetkililerine tütün ürünlerinin satışına ilişkin kurallar ve ilgili mevzuat hükümleri hakkında bilgi verildi.

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, çocukların ve gençlerin tütün ve tütün mamullerinin zararlarından korunması amacıyla okul çevrelerindeki işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.