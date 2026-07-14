AK Parti'li Erdem'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AK Parti Aydın İl Başkanı Mehmet Erdem, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Erdem, mesajında, 15 Temmuz 2016 gecesinde, milletin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına yönelik hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalındığını anımsattı.



Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen bu kalkışmanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletin gösterdiği destansı direniş sayesinde bertaraf edildiğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:





"O gece, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Aydın'da olduğu gibi ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızla birlikte meydanlara inildi, tanklara, silahlara ve tüm tehditlere rağmen demokrasiye sahip çıkıldı. 15 Temmuz, milletimizin vatanına, bayrağına ve istiklaline olan bağlılığının tüm dünyaya ilan edildiği tarihi bir dönüm noktasıdır. AK Parti teşkilatları olarak, millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadan, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'un unutulmaması, unutturulmaması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması hepimizin ortak sorumluluğudur."





Mehmet Erdem, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de şükranlarını sundu.

