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        Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Maraş güven tazeledi

        Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Aydın Sanayi Odası seçimlerinde Maraş güven tazeledi

        Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

        AYSO'da yapılan seçimlerde mevcut başkan Gökhan Maraş ile Mehmet Tuncer yarıştı.

        Maraş ve ekibi, 16 meslek komitesinden 15'ini kazandı.

        Gazetecilere açıklama yapan Maraş, sandığa giderek demokratik sürece katkı sağlayan tüm üyeler ile seçim sürecine katkılarından dolayı Tuncer'e teşekkür etti.

        Maraş, "Üyelerimizin odamız tarihindeki en yüksek katılımı gösterdiği, Aydın sanayisine yakışan demokratik bir seçim sürecini tamamladık. Sandığa gelerek iradesini ortaya koyan ve odamızın geleceğine sahip çıkan tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

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