Aydın Emniyet Müdürü Karaduman uygulama noktasını ziyaret etti
Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.
Giriş: 02.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.
Karaduman, Asayiş ile Trafik Denetleme şubeleri ekiplerinin Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği uygulama noktasına geldi.
Burada çalışmayla bilgi alan Karaduman, polislerle görüştü.
Karaduman, daha sonra Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.
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