Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Aydın Emniyet Müdürü Karaduman uygulama noktasını ziyaret etti

        Aydın Emniyet Müdürü Karaduman uygulama noktasını ziyaret etti

        Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Aydın Emniyet Müdürü Karaduman uygulama noktasını ziyaret etti

        Aydın İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Efeler ilçesindeki trafik ve asayiş uygulama noktasındaki ekipleri ziyaret etti.

        Karaduman, Asayiş ile Trafik Denetleme şubeleri ekiplerinin Zafer Meydanı'nda gerçekleştirdiği uygulama noktasına geldi.

        Burada çalışmayla bilgi alan Karaduman, polislerle görüştü.

        Karaduman, daha sonra Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne geçti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eski Bakan Denizolgun’un ölümüne 3 dava
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon! Bülent Özmen dahil 28 gözaltı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Yapay zeka kullanımı ikiye katlandı
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Fransa'da öğrenci protestoları çatışmaya dönüştü
        Belçika'da siftah zamanı!
        Belçika'da siftah zamanı!
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        "KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaşacak"
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Ferhat Gündoğdu'nun ses kayıtları ortaya çıktı!
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        Van Gölü'nün derinliklerinde Mars'ın izleri aranıyor
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        200 milyon liralık vurgun iddiası
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        "10'uncu yılımızda yeniden evlendik"
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        'Kasten ve tasarlayıp' öldürdü! Katil ama "İyi halli..."
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        "Geliri kanser tedavisi gören çocuklara"
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Arkadaşlarını yemek masasında sopayla öldürdüler
        Serenay İstanbul'a döndü
        Serenay İstanbul'a döndü
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Sağanak yağmur ve fırtına uyarısı
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Hafta tatilinde 24 saate dikkat!
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti
        Soma’daki maden kazasında 5 işçi hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tut...
        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tut...
        Aydın'da odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da odun deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Nazilli'de ağaçtan düşen yaşlı kadın yaralandı
        Nazilli'de ağaçtan düşen yaşlı kadın yaralandı
        Efeler'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
        Efeler'de hafif ticari aracın çarptığı bisikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Aydın'da 1 kilo 21 gram uyuşturucu ele geçirildi
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
        Nazilli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı