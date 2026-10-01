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        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2026 - 11:06 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece arkadaş olan Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda sopayla darbedilen Erhan Yalçın yaşamını yitirdi.

        H.B. ve G.S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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