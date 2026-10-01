GÜNCELLEME - Aydın'da bir kişinin öldüğü sopalı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Demirhan Mahallesi 1728 Sokak'ta dün gece arkadaş olan Erhan Yalçın (37), H.B. (45), ve G.S. (37) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan ve bir kişinin hayatını kaybettiği sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

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